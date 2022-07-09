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الخارجية الروسية: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف في اجتماعات مجموعة الـ20

السبت، 09 يوليه 2022 01:31 م
الخارجية الروسية: بلينكن اختلق قصصا عن عزل لافروف في اجتماعات مجموعة الـ20 لافروف
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أختلق قصصا عن عزل وزير الخارجية الروسى لافروف في اجتماعات مجموعة الـ20، ,فقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن نقل طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" من ليتوانيا إلى أوكرانيا.

وكتب يرماك على "تويتر" أمس الجمعة: "أرحب بالأسطورة بيرقدار (فاناغاس - الصقر) في أوكرانيا". وأعرب يرماك عن امتنانه لشعب ليتوانيا وشركة Baykar Makina التركية المصنعة للطائرات المسيرة. وأطلق اسم "الصقر" على الطائرة من دون طيار في ليتوانيا، حيث تم تسليمها في 4 يوليو.

وأرادت ليتوانيا شراء طائرة مسيرة في تركيا مقابل الأموال التي جمعها سكان البلاد (حوالي 6 ملايين يورو) لنقلها إلى أوكرانيا. ومع ذلك قالت الشركة المصنعة لهذه الأجهزة إنها ستعطيها لليتوانيا مجانا.

كما أعرب الجانب التركي عن رغبته في استخدام 4.4 مليون يورو من الصفقة المخصصة لدفع ثمن الطائرة لتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها لأوكرانيا، واستخدمت فيلنيوس الباقي لتجهيز الطائرة بالأسلحة. وقد تم شراء صواريخ جو-أرض موجهة لها.

 

 

 


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