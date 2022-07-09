التحقيق مع جنديين ألمانيين متهمين بسرقة أسلحة خططا لمهاجمة جسر القرم الروسى

وكالات

كشفت مجلة Stern الألمانية أن جنديين ألمانيين تم اعتقالهما في مايو للاشتباه في قيامهما بسرقة أسلحة ومعدات من مستودعات عسكرية في ألمانيا، خططا لشن هجوم على جسر القرم الروسي.

وذكرت الصحيفة الأربعاء الماضى نقلا عن معطيات التحقيق، أنه قبل فترة وجيزة من اعتقالهما، ناقش المشتبه بهما نواياهما عبر الهاتف، حيث تم التنصت على المكالمة في ذلك الوقت من قبل الخدمات الخاصة. وكان العسكريون تحت المراقبة منذ بداية العام بعد اقتحام عدة مستودعات.

ويقول التقرير إن التخطيط كان في مراحله الأولى، دون أن تذكر الصحيفة أي تفاصيل. ويجري التحقيق في الاشتباه بالسرقة من المستودعات من قبل مكتب المدعي العام لمدينة كيل بولاية شليسفيغ هولشتاين الفدرالية، وبالإضافة إلى المتهمين الرئيسيين، هناك العديد من الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية.