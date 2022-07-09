البحرين تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا بسبب الاحتجاجات

كتب محمد جمال

حذرت وزارة خارجية مملكة البحرين، مواطنيها، من عدم السفر إلى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية خلال الوقت الحالى، بحسب وكالة أنباء البحرين، ودعت الوزارة، المواطنين المتواجدين فى سريلانكا، إلى مغادرتها فورًا، والابتعاد عن أماكن التجمعات؛ حفاظًا على سلامتهم، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الراهنة، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.

ولطلب المساعدة يرجى التواصل على:

سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية الهند:

00919654132318

00917303061130

وزارة الخارجية (مكتب العمليات):

0097317227555

بنا 1844 جمت 09/07/2022

وأعلن رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا أبيواردانا، أن الرئيس، جوتابايا راجاباكسا، الذي فَرَّ اليوم السبت من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو قبيل اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسى، وافق على التنحي الأسبوع المقبل .

وقال ماهيندا يابا أبيواردينا في بيان متلفز، السبت، إنه أبلغ راجاباكسا بقرار اتخذ في اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك . حتى الأربعاء المقبل

كما أضاف أن راجاباكسا سيظل رئيسا حتى الأربعاء، لضمان انتقال سلس للسلطة .