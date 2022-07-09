اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 02:33 م
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الاحتلال يسلم جثمان شهيد فلسطيني لذويه لتشييعه أول أيام عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 02:00 م
الاحتلال يسلم جثمان شهيد فلسطيني لذويه لتشييعه أول أيام عيد الأضحى الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جثمان الشهيد فالح موسى جرادات الذي أعدم في شهر يناير الماضي، إلى ذويه في بلدة سعير شرق الخليل ليشيعوه في أول أيام عيد الأضحى. 

وقال ذوو الشهيد جرادات (39 عامًا)، إن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان ابنها على حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه. وتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد في منزل العائلة، قبل أن يوارى الثرى. 

كان جرادات استشهد يوم 17 يناير الماضي، بعد إطلاق النار عليه على مفرق "جوش عصيون" شمال الخليل، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن. 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

شهيد فلسطيني

الشهيد فالح موسى جرادات

عيد الأضحى



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