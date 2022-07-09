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الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 09 يوليه 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك طقسا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28.

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