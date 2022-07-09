الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تصل إلى 40 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة علي شمال البلاد حتي جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة تسجل 37 درجة ويزداد الإحساس بحرارة الطقس بسبب نسبة الرطوبة وفترات سطوع الشمس لتكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة كما تكون الأجواء معتدلة ورطبة ليلا.

ويشهد اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك ، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.