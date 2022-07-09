ففي فيتنام.. سجلت السلطات الصحية 800 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و752 ألفا و942 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 43 ألفا و89 حالة.



وفي الفلبين.. سجلت السلطات الصحية 1712 إصابة ووفاة 14 شخصا؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و714 ألفا و770 شخصا، والوفيات إلى 60 ألفا و639 حالة.



وفي سلوفينيا.. سجلت السلطات الصحية 1323 إصابة جديدة ووفاة شخصين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و47 ألفا و765 حالة والوفيات إلى 6659 حالة.



وفي مالطا.. سجلت السلطات 506 إصابات ووفاة شخص واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و812 مصابا، والوفيات إلى 754 حالة.



وفي لاتفيا.. سجلت السلطات 595 إصابة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 839 ألفا و846 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة؛ ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 5869 حالة.



وفي كينيا.. سجلت السلطات الصحية 228 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 335 ألفًا و569 حالة، والوفيات إلى 5660 حالة.



وفي صربيا.. تم تسجيل 1469 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم، وثلاث حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى مليونين و37 ألفًا و437 حالة، والوفيات إلى 16 ألفًا و141 حالة.



وفي أذربيجان.. سجلت السلطات الصحية 59 إصابة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 793 ألفًا 606 حالات، والوفيات إلى 9718 حالة.



وفي بروناي.. سجلت السلطات 1088 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و848 حالة، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 225 حالة.



وفي كوبا.. سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و106 آلاف و372 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 حالة.