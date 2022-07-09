اختار لونها وردى.. نصائح عند شراء لحوم العيد.. إنفوجراف

ماذا تفعل عند شرائك لحوم العيد؟ سؤال يتطرق إلى أذهان الكثيرين عند الذهاب لشراء لحوم عيد الأضحى، والسبب أنهم يرغبون في شراء لحوم ذات مذاق جيد، وسليمة وصحية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، بعض النصائح المهمة.

- عليك اختيار القطعية ذات اللون الوردى الفاتح، لأنها آمنة وطازجة، وابتعد عن ذات اللون الداكن، أو المائلة للون الأزرق، لأنها تعنى تعرضها لنسبة عالية من الهواء.

- ابتعد عن اللحوم المبعوث منها أى نوع من الروائح النفاذة لأنها تعنى أنها فاسدة

- عليك لمس سطح اللحوم، فإذا كان به ألياف وخشنا وقاسيا بعض الشيء، فهذا يعنى أنها جيدة وطازجة وصالحة للأكل

- ابتعد عن اللحوم ذات الملمس الطرى واللزج وغير المتماسك لأنها تشير إلى أنها تعانى من الفساد بعض الشيء.

- حاول عند شرائك للحوم التخلص من الدهون، للحفاظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، والحد من التعرض للسمنة.