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احتفالا بعيد الأضحى.. رئيس مجلس مدينة منوف يتفقد دار الرعاية الاجتماعية بمنوف

السبت، 09 يوليه 2022 10:42 م
احتفالا بعيد الأضحى.. رئيس مجلس مدينة منوف يتفقد دار الرعاية الاجتماعية بمنوف جانب من الجولة
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى اليوم، محمد الزرقانى نائب رئيس مركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لدار الرعاية الاجتماعية بمنوف مقدما التهنئة إلى أبناء ونزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام، وبناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف. 
 
وأكد عبد ربه على تقديم كافة الرعاية والدعم لهم وبذل أقصى جهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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