اليوم السابع
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إيفانكا ترامب ناعية شينزو آبى: كان لنصيحته أثر عميق أثناء خدمتى الحكومية

السبت، 09 يوليه 2022 05:04 م
إيفانكا ترامب ناعية شينزو آبى: كان لنصيحته أثر عميق أثناء خدمتى الحكومية إيفانكا ترامب
كتب محمد جمال

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عبرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عن حزنها الشديد على اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أمس الجمعة.
 
ونشرت إيفانكا أمس الجمعة، صورا جمعتها بالراحل عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "أشعر بحزن عميق لوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، هو شخصية تاريخية حقا وزعيم".
 
وأضافت: "كان لنصيحة آبي وحكمته ودفئه تأثير عميق عليَّ أثناء خدمتي الحكومية. قلبي مع عائلته والشعب الياباني، كما ينعي العالم رحيل رجل عظيم".
 
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعازيه في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، إثر تعرضه لطلق ناري أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب اليابان.
 
ووصف ترامب في منشور عبر حسابه على منصته الاعلامية الخاصة "Truth Social"، إطلاق النار على آبي بأنه "خبر مدمر"، مؤكدا على أن آبي "رجل وقائد عظيم.. كما أنه صديق عظيم لي، والأهم من ذلك بكثير، إنه صديق أمريكا".

إيفانكا ترامب

شينزو آبى

اغتيال شينزو آبى

اليابان



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