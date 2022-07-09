إنقاذ مواطن حاول إلقاء نفسه من أعلى كوبرى قصر النيل

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت قوات الإنقاذ بإدارة شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ أحد الأشخاص قام بالقفز من أعلى كوبرى قصر النيل، حيث تلاحظ للخدمات المعينة لتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبرى قصر النيل قيام أحد الأشخاص إلقاء نفسه من أعلى الكوبرى بمياه النيل.

وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ المعينة لتأمين المسطح المائى بالتوجه نحوه وإنتشاله وإنقاذه قبل غرقه، وبالفحص تبين أنه (يعمل بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمه أول) ، وبسؤاله قرر أنه حاول التخلص من حياته لمروره بضائقة نفسية إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء قيادته سيارة إحدى أقربائه وحدوث تلفيات بالسيارة وتم إنقاذ المواطن المذكور دون التأثير على حركة المرور والمشاة أعلى الكوبرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.