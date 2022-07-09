اليوم السابع
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إندبندنت: 14 من نواب المحافظين ببريطانيا يدعمون ترشح ريشى سوناك لقيادة الحزب

السبت، 09 يوليه 2022 03:40 م
إندبندنت: 14 من نواب المحافظين ببريطانيا يدعمون ترشح ريشى سوناك لقيادة الحزب جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن أكثر من 12 من نواب حزب المحافظين البريطانى دعمهم لوزير الخزانة السابق ريشى سوناك ليصبح رئيسا للوزراء بعد استقالة بوريس جونسون.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الرئيس المشارك السابق للحزب أوليفر دودين من بين النواب السبعة الذين أعربوا عن دعمهم لقيادة سوناك عبر تويتر، واستخدموا هاشتاج "مستعدين لسوناك".
 
وقال دودين فى بيان على وسائل التواصل الاجتماعى، إن ريشى هو أفضل شخص لقيادة البلاد، وبلا ش كأفضل شخص لهزيمة العمال، وهذا هو السبب الذى يجعلمه داعما له لكى يكون رئيس الوزراء القادم.
 
وكان من بين الآخرين الذين أعربوا عن دعمهم لسوناك كل من ليام فوكس وبوب ميل وميل سترايد وجاكوب يونج، وهناك 7 آخرين يدعمون قيادة سوناك، بما يجعل العدد الإجمالى 14 نائبا على الأقل.
 
وفى وقت سابق، أطلق سوناك مساعيه ليصبح الزعيم الجديد للمحافظين بوعد بإعادة بناء الثقة بعد القيادة المضطربة لبوريس جونسون.
 
وقال سوناك فى فيديو على السوشيال ميدبا إنه ينبغى أن يكون لشخص ما السيطرة فى تلك اللحظة ويتخذ القرارات الصحيحة. وذكرت تقارير بريطانية أن سوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجا على قيادة جونسون، يعتبر نفسه قادراً على "إنقاذ سمعة" حزب المحافظين، وأن لديه الخبرة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
 
واستقال ريشي سوناك من منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون، قائلا إن "الحكومة يجب أن تدار بصورة صحيحة وكفء وجادة". وكان جونسون قد تنحى عن رئاسة حزب المحافظين، وقال إنه سيستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا عندما يختار حزبه خليفة له.
 
ويواجه جونسون مطالب بالتخلي فورا عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة، حيث استقال جونسون من منصبه بعدما تخلى عن وزراء عينهم حديثا، وأكثر من 50 وزيراً ومسؤولا في الحكومة، في تمرد جعل الحكومة مهددة على نحو متزايد بخطر الشلل.

بريطانيا

جونسون

حزب المحافظين

اخبار بريطانيا



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