اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 07:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين خلال عيد الأضحى المبارك

السبت، 09 يوليه 2022 07:00 ص
إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين خلال عيد الأضحى المبارك وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة خلال أيام عيد الأضحى، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.
 
 
وكلفت الوزارة المديريات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر مع تكثيف التواجد الأمنى، المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه، الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادى حدوث اية أعطال.
 
 
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم شن حملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.
 
 
 

وزارة الزراعة

المجازر

الطب البيطرى

اللحوم

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

استصلاح الأراضى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة