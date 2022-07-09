إقبال على مجزر البساتين لذبح الأضاحي والدخول مجانا

كتب سيد الخلفاوى - منة الله حمدى

شهد مجزر البساتين بالقاهرة اقبال كبير من الأهالى لذبح الأضاحى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة كبيرة الأهالى، حيث اصطحب البعض الأطفال ليشهدوا ذبح الأضحية.

وخصص مجزر البساتين 4 صالات لاستيعاب الأضاحى الخاصة بالأهالى بمجزر البساتين، وكذلك أضاحى الجمعيات الأهلية.

ورصد "اليوم السابع" فرحة الأهالى خلال ذبح الأضاحي بالمجزر ، حيث الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، أن المجزر استعد لاستقبال منذ الصباح الباكر، مشيرا الى أنه تم تجهيز أماكن لانتظار الأهالى خلال مشاهدة ذبح أضاحيهم بالصالات المخصصة لأضاحى الأهالى، كما تم تخصيص أماكن لمبيت الأضاحى، حيث تستقبل المجازر الأضاحى مجانا طوال أيام العيد.