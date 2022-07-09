إطلاق "السكوتر الكهربائى" لأول مرة فى الحج لتسهيل التنقلات واختصار الوقت

كتبت: شيماء عبد المنعم

قدمت الهيئة العامة للنقل، السكوتر الكهربائى كخدمة تجريبية للحجاج فى موسم حج هذا العام 1443 هـ، للتسهيل على الحجاج وبهدف تحسين تجربة الحج وتسهيل التنقلات أثناء تأدية الحجاج لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بواسطة السكوتر الكهربائى.

وتسهم هذه الخدمة الجديدة باختصار الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشيًا على الأقدام بين المشعرين، وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



السكوتر الكهربائى فى الحج

وقالت الوكالة السعودية، "لقيت هذه الخدمة استحسان مستخدميها من حجاج بيت الحرام، وإثراء تجربتهم لها والتعرف على طرق استخدامها، حيث وفرت الهيئة فريق متخصص لهذه الخدمة ولتوعية الحاج الكريم بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، ومن خلال هذا الاطلاق التجريبى لخدمة التنقل بالسكوتر فى موسم الحج لهذا العام ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها، للمواسم المقبلة بإذن الله".

ويأتى ذلك ضمن دور الهيئة فى توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبنى التقنيات الحديثة والتنقل الذكى لقياس مدى ملائمتها ومساهمتها فى توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأداءهم للمناسك براحة واطمئنان.

بدوره، وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على تجربة السكوتر الكهربائية التى يتم تجربتها لأول مرة فى حج هذا العام، حيث اطلع على سير العمل فى هذه الآلية والآليات المستخدمة وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها، ورافق وزير النقل فى هذه الجولة، نائبه ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالى نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامى.