إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمدخل بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل، على طريق رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم" بمدخل بلطيم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارة بانقلاب تروسيكل على طريق رافد الطريق الدولى" كفر الشيخ بلطيم" بمدخل بلطيم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من سلامه حسن سلامه، 12 سنة، بكدمات وسحجات، ومحمد حسن سلامه، 7 سنوات، بكدمات وسحجات ، وشهد أحمد فؤاد، 5 سنوات، بكدمات وسحجات، وسلمى حسن سلامه، 10 سنوات، بكدمات وسحجات، وحسن سلامه حسن، 36 سنة، بكدمات وسحجات، وفاتن صبري إبراهيم، 32 سنة، بجرح قطعي في البطن، وأحمد أحمد فؤاد الشافعي، 8 سنوات، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومرضية إبراهيم علي، 35 سنة، بكدمات وسحجات، ومحمود أحمد فؤاد، 6 سنوات، بكدمات وسحجات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم,.