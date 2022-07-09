اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 07:34 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

السبت، 09 يوليه 2022 07:06 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة تصادم - أرشيفية
البحيرة ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى إدكو وكفر الدوار في البحيرة.
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك أمام قرية الزهور التابعة لمركز إدكو.
 
وأسفر الحادث عن اصابة ابراهيم م. خ 12 سنة ومحمود م. ا"11سنة  ومحمد ك. ا"40  سنة.
 
كما تبين وقوع حادث تصادم سياره نصف نقل وتوكتوك أمام قرية زاويه عبود كفر الدوار.
 
أسفر الحادث عن اصابة فايز ف. ش 40 سنه ـ ومحمد ا. 30 سنه  ومحمد ا. م 34 سنه 
 
وتم إجراء الفحوصات والرعاية اللازمة للمصابين حتى اتمام تعافيهم.
 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.
 
 
 
 

حوادث تصادم

محافظة البحيرة

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