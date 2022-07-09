إصابة طفل بجرح قطعى أثناء مشاركته في ذبح الأضحية بقرية ناطورة بكفر صقر

الشرقية - فتحية الديب

أصيب طفل عمره 13عاما بجرح قطعى غائر بالساق اليمنى، أثناء مشاركته فى ذبح الأضحية، وتم نقله لمستشفى كفر صقر المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول "محمد و م م "13عاما مقيم قرية ناطورة دائرة مركز كفر صقر، مصابا بجرح قطعى غائر بالساق اليمنى وجارى تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين حدوث إصابته أثناء مشاركته في ذبح أضحية عيد الاضحى بمنزله بقرية ناطورة بدائرة مركز كفر صقر.