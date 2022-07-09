إحباط محاولة سرقة سور حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أثناء جولة رئيس الحى

الإسكندرية - جاكلين منير

تمكن حي شرق بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع، من إحباط محاولة سرقة البوابة الداخلية الحديدية لحديقة انطونيادس، وذلك خلال جولة ميدانية اليوم، لتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، برفقة عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومسئولي إحدى شركات النظافة بالحي.

البداية عندما لاحظت الحملة أعمال تقطيع للبوابة الحديدية الداخلية لحديقة أنطونيادس مع وجود تروسيكل خارج البوابة، ويتم تحويل الحديد المقطوع عليه وتحميله، وفي الحال أوقف رئيس حي شرق أعمال تقطيع الحديد والتحفظ على التروسيكل بمحتوياته.

وبعد التحري والتأكد من مخالفة الأعمال الجارية بغرض السرقة تم التواصل مع قسم شرطة سيدي جابر لتسليم المضبوطين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة.