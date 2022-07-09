أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 994 طفلا منذ بدء العملية العسكرية بالبلاد

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أكد المدعي العام الأوكراني، مقتل ما لا يقل عن 347 طفلا وإصابة 647 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.



وقال بيان المدعي العام الأوكراني بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم السبت إن "أكثر من 994 طفلا سقطوا في أوكرانيا نتيجة التدخل العسكري الذي تشنه روسيا على بلدنا منذ فبراير الماضي، حيث ارتفع عدد الضحايا بين الأطفال إلى 347 قتيلا و647 مصابا ".



وأشار إلى أنه تم تسجيل معظم الضحايا حاليا في منطقة دونيتسك بواقع (348) ضحية ثم منطقة خاركيف (186) والعاصمة كييف ب (116) ضحية.



وبحسب البيان، فإن 2116 مؤسسة تعليمية تضررت بسبب القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 216 تم تدميرها بشكل كامل.



