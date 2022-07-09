أهالى شمال سيناء يحتفلون بالعيد بتوزيع لحوم الأضاحى والسير فى مواكب لتبادل التهانى

وشارك اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الأهالى فرحة العيد بالصلاة فى مسجد الرفاعى وسط مدينة العريش بحضور ومشاركة قيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية ثم فتح ابواب المحافظة لاستقبال المهنئين بالعيد.

واحتفل أهالى بشمال سيناء بالصلاة فى ساحات وتبادل التهانى ومعايدة بعضهم البعض فى مواكب جماعية.

وبدورهم فتح اصحاب الكافيهات ومقدمى الخدمة على شاطئ العريش الأبواب مبكرا فى انتظار وصول الأسر وبدأ وصول الأطفال للحدائق العامة والشواطئ للاحتفال بالعيد .

وأعلن اليوم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال فترة اجازة عيد الأضحى .

وقال محافظ شمال سيناء انه تم تشكيل غرفة عمليات تتابع على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات كافة الاحتياجات.

واشار انه تم التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

واشار محافظ شمال سيناء انه تم توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على افتتاح جميع الحدائق العامة على مستوى المحافظة مجانا لاستقبال الأسر والأطفال في العيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، فتح الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر والنوادي ومراكز الشباب علي مستوي المحافظة، أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وبدورها بدأت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء فتح المجازر مجانا للأهالى لذبح اضاحيهم .

واعلنت انها بدأت استقبال المواطنين من صباح اليوم مجانًا، تيسيرًا على المواطنين.

حتى غروب شمس رابع أيام عيد الأضحي المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح.



اهالى-شمال-سيناء-يحتفلون-بالعيد-بتوزيع-لحوم-الاضاحى-والسير-فى-مواكب-لتبادل-التهانى--(1)



اهالى-شمال-سيناء-يحتفلون-بالعيد-بتوزيع-لحوم-الاضاحى-والسير-فى-مواكب-لتبادل-التهانى--(2)



اهالى-شمال-سيناء-يحتفلون-بالعيد-بتوزيع-لحوم-الاضاحى-والسير-فى-مواكب-لتبادل-التهانى--(3)



اهالى-شمال-سيناء-يحتفلون-بالعيد-بتوزيع-لحوم-الاضاحى-والسير-فى-مواكب-لتبادل-التهانى--(4)



اهالى-شمال-سيناء-يحتفلون-بالعيد-بتوزيع-لحوم-الاضاحى-والسير-فى-مواكب-لتبادل-التهانى--(5)