أهالى بنى سويف يحتفلون بعيد الأضحى المبارك فى محيط ميدان الشهداء.. لايف

ورصد اليوم السابع إقبال المواطنين على ميدان الشهداء بمدينة بنى سويف ، لالتقاط الصور التذكارية مع اول ايام عيد الاضحى المبارك.

أدى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف ،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة د هاني الجويلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ،حيث شاركت مجموعة من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة فضلا عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحالة المرورية بمحيط منطقة الصلاة والشوارع المحيطة