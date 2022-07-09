اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 08:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى بنى سويف يحتفلون بعيد الأضحى المبارك فى محيط ميدان الشهداء.. لايف

السبت، 09 يوليه 2022 07:59 ص
أهالى بنى سويف يحتفلون بعيد الأضحى المبارك فى محيط ميدان الشهداء.. لايف أهالى بنى سويف يحتفلون بعيد الأضحى المبارك
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشرا من محيط ميدان الشهداء لوسط مدينة بنى سويف لمتابعة اقبال المواطنين على الميدان مع اول ايام عيد الاضحى المبارك.
 
ورصد اليوم السابع إقبال المواطنين على ميدان الشهداء بمدينة بنى سويف ، لالتقاط الصور التذكارية مع اول  ايام عيد الاضحى المبارك.
 
أدى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف ،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة د هاني الجويلي رئيس المدينة،المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ،حيث شاركت مجموعة من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة فضلا عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحالة المرورية بمحيط منطقة الصلاة والشوارع المحيطة
 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

عيد الأضحى المبارك



الموضوعات المتعلقة

سيلفى وبلالين.. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى بمسجدى السلطان حسن والرفاعى

السبت، 09 يوليه 2022 07:47 ص

احتفالات بالدي جي.. أهالى الدقهلية يوزعون البلالين والحلوى احتفالا بعيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 07:31 ص

عيد الأضحى المبارك.. تعرف على آداب التضحية وسننها وكيفية توزيع اللحوم

السبت، 09 يوليه 2022 07:30 ص

شواطئ المحافظات الساحلية تستقبل عيد الأضحى.. تجهيز 61 شاطئًا بالإسكندرية تتضمن شاطئا مجانيا لذوى الهمم.. وتوفير منقذين إضافيين بشواطئ مدن القناة.. وأسعار الدخول تبدأ من 5 جنيهات وتصل لـ30 جنيهًا.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 07:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة