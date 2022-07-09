اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة

السبت، 09 يوليه 2022 12:30 م
أمن المنافذ يضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، أبرزها الآتى:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (31) قضية .

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1097) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


اخبار الحوادث

امن المنافذ

امن الموانيء

الهجرة غير الشرعية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة