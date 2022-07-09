"أكلوا وجبة رز بايتة".. إصابة زوجين وطفليهما باشتباه تسمم غذائي ببنها

أصيب زوجان وطفليهما، باشتباه تسمم غذائي بقرية أكياد دجوى التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إثر تناول وجبة أرز، وجرى نقلهم لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بإصابة زوجين وطفليهما باشتباه تسمم غذائي بسب وجبة أرز بايتة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كل من أحمد محمد عبدالفتاح، 38 سنة، وزوجته أمينة صبحى 31 سنة، وطفليهما عمر عامان ونصف، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى ذات السياق أكد مصدر طبي بمستشفى بنها الجامعي أن المصابين حالتهم الصحية جيدة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما.