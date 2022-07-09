اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 02:45 م
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أسعار النفط تسجل 107.02 دولار لبرنت و104.79 دولار للخام الأمريكى

السبت، 09 يوليه 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 107.02 دولار لبرنت و104.79 دولار للخام الأمريكى النفط - صورة ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 107.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.79 دولار للبرميل.
 
وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسي، وأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لا ينبغي أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.
 
وقال بوتين - في اجتماع حكومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الجمعة "إن الاتحاد الأوروبي قد قدّم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط".. مضيفا أن على الشركات المحلية أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا القرار.
 
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الماضي وشملت العقوبات على حظر مؤجل على مشتريات النفط الروسي.
 
وقد بدأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات ضد روسيا بعد اندلاع الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
 
 

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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