8 خطباء لخطبة يوم عرفة بمسجد نمرة على مدار 41 عاما.. إنفوجراف

كتب محمد تهامى زكى

يؤدي ملايين الحجاج حول العالم، اليوم الجمعة، ركن الحج الأعظم على جبل عرفات الطاهر، الذى تتخلله خطبة يوم عرفة، الذى تناوب على إلقاءها العديد من المشايخ والأئمة، الذين وقفوا أعلى منبر مسجد نمرة، ليخطبوا بجموع الحجاج يوم الحج الأعظم، من الفترة من عام 1402 هجرية وحتى عامنا الحالي 1443، كان أكثر من قام بإلقاء الخطبة هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بـ34 خطبة، بدأها 1402 إلى 1436هـجرية.

وكشفت إمارة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن أبرز الشيوخ الذين ألقوا خطبة عرفات في مسجد نمرة، على مدار 41 عاما، بدأت منذ عام 1402 هجرية حتى عام 1443 هجرية، بدأت بالشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حتى 1436.



خطباء يوم عرفة

وقالم بإلقاء خطبة عام 1437 الشيخ عبد الرحمن السديس، وفي عام 1438 ألقى الخطبة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ثم في عام 1439 الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وفي 1440 الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ.

وفي عام 1441 ألقى الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، خطية يوم عرفة، و1442 الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، بينما كان خطيب عرفة هذا العام، هو الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بناء على تكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.