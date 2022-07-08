4000 آلاف وجبة إفطار مجاناً للصائمين فى يوم عرفات من "مطبخ الخير" بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

وزع مطبخ الخير بالجبل الأصفر بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 4000 وجبة إفطار مجانا للصائمين فى يوم عرفات، وخاصة للأيتام والأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة بقرى مركز ومدينة الخانكة.

وقال مدير المطبخ، إن مطبخ الخير منذ تدشينه من 3 سنوات خلال شهر رمضان المبارك عمل على توفير 500 وجبة إفطار يوميا طوال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه مع تفاعل أهل الخير وزيادة التبرعات تم رفع عدد الوجبات لتصل لـ 3000 وجبة يتم توزيعها على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة.

وأضاف، أن فكرة إنشاء "مطبخ الخير" جاءت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضرر العمالة غير منتظمة وعدم قدرتهم على سد احتياجات أسرهم خاصة من المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه قام بتطوير الفكرة ليشمل الدعم كافة الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، موضحا بأن "مطبخ الخير"، تم إنشائه وتجهيزه بكافة المعدات والأدوات اللازمة من تبرعات أهل الخير والمقتدرين، ويتم توصيل الوجبات للأسر فى منازلهم من خلال فريق عمل المطبخ، مؤكدا بأن المطبخ يتولى تجهيز الوجبات الغذائية للأيتام والأسر الأكثر احتياجا طوال أيام العام.



إعداد الوجبات



الطعام



مطبخ الخير