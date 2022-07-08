17 متقدما لوظيفة مدير عام إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة

كتب محمد أسعد

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعًا للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاختيار مدير عام إدارة السياحة الدينية بالإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

يأتي ذلك استكمالًا للاجتماعات التي تعقدها اللجنة لاختيار المرشحين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارات المختلفة بالوزارة، وذلك في إطار الهيكل التنظيمى للوزارة بعد تحديثه، وتقدم 17 متقدمًا من داخل الوزارة وخارجها ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لشغل الوظيفة.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبى نائب الوزير، أن الوصف الوظيفى للوظيفة هو المعيار الأساسى الذي تختار اللجنة على أساسه المرشح من بين المتقدمين لها مع التأكد من أن المرشح تتوفر لديه ما تتطلبه الوظيفة من مؤهلات علمية ومهنية تتناسب معها بالإضافة إلى الإلمام بالقوانين والضوابط الحاكمة لها والإجراءات المطبقة في ظل التحول الرقمى وتوجه الدولة لتطبيق رؤية 2030 ، مضيفة أن اللجنة حرصت على أن تكون السمات المتعلقة بالقدرة على الإدارة والقيادة والابتكار وكيفية مواجهة المشكلات التي قد تتعرض لها الإدارة من العوامل الرئيسية للترشيح.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها تباعا لاختيار باقى المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المختلفة بالوزارة وذلك في ضوء إعلان الوزارة عن 26 وظيفة من الوظائف القيادية بالوزارة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك اعتبارًا من 12 يونيو الماضي وحتى 21 يوليو الجاري، تشمل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وعدد 3 وظائف رئيس إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي وعدد 22 وظيفة مدير عام.