112 حملة رقابية لمديرية الطب البيطرى على المحال والأسواق بالإسكندرية

الإسكندرية: جاكلين منير

شنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صباح جارح، القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع شرطة التموين، 112 حملة رقابية لردع المخالفين وضبط الأسواق والمحال والرقابة على الأغذية من أصل حيوانى، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 68 محضرا، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المحرر لها المحاضر.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات المكبرة لضبط أى مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك استعدادا لعيد الأضحي المبارك.

وقالت الدكتورة صباح جارح، أن المجازر الحكومية مفتوحة خلال أيام عيد الأضحي المبارك للكشف على الأضاحي والذبح بالمجان.

وأضافت أن الدولة قامت بتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة لتستوعب أكبر كم ممكن من المذبوحات المطابقة للمواصفات الصحية، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية لزيادة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة للتـأكد من جودة وصلاحية المنتجات التي تقدم للمواطنين.