‫ تعرف على استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى

قالت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، أعلنت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال العيد:

1- تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

2- ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

3-الغاء الاجازات والراحات ، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمةحيالها على الفور.

4- التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكمالمحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد .

5-تكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد ايةتجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين .

6-إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوالأيام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

7-معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذيةللسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين.

8-استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلعالاستيراتيجية .

9-اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين فى الحدائق العامة التابعة للوزارة "الحيوان والارومان والأسماك" وتوفير كافة سبل الراحة لهمووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد.

10- استقبال شكاوى المواطنين على ارقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و ١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.