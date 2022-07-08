اليوم السابع
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وكيل أوقاف بنى سويف: إقرار المساواة وحرمة الدماء دروس مستفادة من خطبة حجة الوداع

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:16 م
وكيل أوقاف بنى سويف: إقرار المساواة وحرمة الدماء دروس مستفادة من خطبة حجة الوداع
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، أن خطبة حجة الوداع  هي من أفضل الدلائل وخير الأمثلة لجوامع الكلم لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، حيث جمع في تلك الخطبة القيم الإيمانية والإنسانية العظيمة في إيجاز بليغ ورسم المنهج القويم الذي تسعد به البشرية جمعاء ، موضحا أن أول ما أكدن عليه الخطبة  تقرير حرمة الدماء والاموال والأعراض ، فكل الدماء معصومة وكل الأموال محفوظة والأعرض مصانة وتعظيم حرمة المال العام والخاص.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة  الجمعة بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، في حضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء أسامة حلمي نائب مدير الأمن ، ،المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة المستشار أحمد عباس نائب رئيس مجلس إدارة المسجد  ،وجموع المصلين من المواطنين.

تناولت  الخطبة موضوع"الدروسُ المستفادةُ مِن خطبةِ حجةِ الوداعِ " حيث أوضح وكيل الأوقاف أهم الدروس التي حوتها خطبة حجة الوداع هو إقرار مبدأ المساواة بين الناس  في كافة الحقوق والواجبات مهما اختلف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم، وأن مبدأ المساواة مبدأ شرعي وقيمة إنسانية يحقق الاستقرار والتوازن في المجتمع ، بالإضافة إلى التنويه عن قدر ومكانة المرأة والتأكيد عن حقها وكرامتها من وجوب التحلي بأسمى الأخلاق النبيلة في تعامل الرجل مع المرأة ، و ضرورة الالتزام بمنهج الله و الاستفادة من دروس تلك الخطبة الجامعة لما تضمنته من مبادئ إنسانية سامية وتعاليم إيمانية راقية حتى تستقر الأمم والمجتمعات
وكيل أوقاف بنى سويف خلال خطبة الجمعة (1)
 

 

وكيل أوقاف بنى سويف خلال خطبة الجمعة (2)
 

 

وكيل أوقاف بنى سويف خلال خطبة الجمعة (3)
 

 

وكيل أوقاف بنى سويف خلال خطبة الجمعة (4)
 

 


الدكتور عبد الرحمن نصر

وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف

وزارة الأوقاف

محافظة بنى سويف

خطبة الوداع

وقفه عرفات



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