وكالة شؤون المسجد النبوى تستعد لاستقبال المصلين فى يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى

إيمان حنا

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين في يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة تسعى من خلالها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وفق سفارة السعودية.

وهيأت الوكالة الجهود لاستيعاب توافد المصلين والزائرين من خلال مضاعفة أعداد العاملين لضمان نجاح خطة التفويج، وتنظيم حركة الحشود لتمكين المصلين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة، مع الحرص على تهيئة المسجد النبوي وساحاته بمنظومة خدمات متكاملة، بالتنسيق مع الجهات العاملة في المسجد النبوي وفق خطة لتنظيم الساحات والممرات وتذليل العقبات بما يضمن سهولة الحركة والتنقل في عموم المسجد وسطحه وساحاته، إضافة إلى فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد وتوفير حافظات زمزم والعبوات ونوافير الشرب، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة ليؤدي المصلي عبادته بيسر وطمأنينة.

وسخرت الوكالة الإمكانات كافة، والتقنيات والتطبيقات الحديثة منها تطبيق الحرمين الشريفين وتطبيق زائرين، وخدمة إشغال المصليات للتأكد من حالة المصليات في المسجد النبوي قبل الوصول إليه.