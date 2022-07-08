وفاة المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

توفى المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، منذ قليل، وسوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة اليوم الجمعة.

يذكر أن المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف المنصورة، ثم تولى منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية منذ 2022/7/1 الجارى، وكان المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف أصدر التشكيل الجديد لرؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 8 محاكم، وذلك خلال العام القضائى الجديد 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

أولا تعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة اعتبارا من1 يوليو حتى 8 يوليو:

المستشار محمد حسين عبد التواب رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار حمادة محمد الملف شكرى رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار عدنان فنجرى أبو جبل رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار دكتور نبيل عبد الصبور النبراوى رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

المستشار حامد حسنين حسنين رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف.

المستشار محمود كامل الرشيدى رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار محمد سيد أحمد حسان رئيسا لمحكمة استئناف قنا.