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وفاة الشاعر السيناوى حسين بن عامر التيهى.. أحد أبرز شعراء البادية

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:20 م
وفاة الشاعر السيناوى حسين بن عامر التيهى.. أحد أبرز شعراء البادية الشاعر حسين بن عامر التيهى
شمال سيناء ـ محمد حسين

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غيب الموت اليوم الجمعة الشاعر السيناوى حسين بن عامر التيهى ، أحد أبرز شعراء سيناء فى نظم الشعر البدوى، وأعلنت أسرته وفاته فى مستشفى العريش العام  بعد رحلة مع المرض.

ومقررا أن ينقل الجثمان للدفن فى منطقة المويلح التابعة لقرية القصيمة بوسط سيناء وهى محل ميلاد وحياة الشاعر.

وعاش الشاعر حياته متنقلا ما بين مناطق وسط سيناء ومدينة العريش، وشارك فى كثير من المحافل الأدبية فى القاء الشعر من نضمه.

قال الباحث فى الشعر والتراث السيناوى مسعد  بدر لـ"اليوم السابع"، أن الشاعر حسين بن عامر التيهى، من 1961 ميلادية بقرية القصيمة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء وهو من أبناء قبيلة التياها فرع بن عامر، وخاله الشاعر المرحوم الكبير مصلح بن عامر.

أضاف أن الشاعر حسين بن عامر أبدع فى نظم شعره على طريقة القدماء بعدد كبير من قصائد من الشعر البدوى التى أصبحت تتناقلها الأجيال، وهذه القصائد تنوعت فى مضمونها.


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