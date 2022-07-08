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وفاة الرئيس الأنجولى السابق خوسيه إدواردو عن عمر يناهز 79 عاما

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:18 م
وفاة الرئيس الأنجولى السابق خوسيه إدواردو عن عمر يناهز 79 عاما خوسيه ادواردو
كتب محمد جمال

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أعلنت الحكومة الأنجولية، اليوم الجمعة، عن وفاة الرئيس الأنجولى السابق ( 1979-2017)، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، عن عمر يناهز 79 عاما، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في بيان للحكومة، نشر في صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "بشعور من الألم والحزن الشديدين، ننعي وفاة رئيس الجمهورية السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، التي حدثت اليوم في إسبانيا بعد صراع طويل مع المرض".

يذكر أن دوس سانتوس الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، كان يتلقى علاجا بمستشفى في برشلونة.

وتأتي هذه الوفاة بعد ساعات من وفاة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب اليابان.


خوسيه ادواردو

وفاة خوسيه ادواردو

أنجولا

الحكومة الأنجولية



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