وزير الرياضة يفتتح بطولة أفريقيا للجمباز الفنى

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بطولة أفريقيا للجمباز الفنى كبار وناشئين والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 7 وحتى 11 يوليو الجارى، بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادى المصرى والأفريقى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للجمباز ونهى عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، وأحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصرى، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز.

ورحب الدكتور أشرف صبحى خلال كلمته بضيوف مصر من القارة السمراء على أرض المحروسة متمنيًا التوفيق للجميع خلال منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني.

مؤكدًا أن الجمباز المصرى يخطو خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية ويقدم العديد من النجاحات سواء على المستوى الفنى أو التنظيمي.

واشار صبحى ان البطولة تعتبر هامة للاعبين المصريين حيث تعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة العالم 2022 والتى بدورها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

فيما توجه الدكتور إيهاب أمين بالشكر للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى على الدعم غير المحدود فى تنظيم البطولات الدولية والقارية لمختلف الألعاب الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص لما تملكه مصر من منشات شبابية ورياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفنى للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول وهي: "الجزائر والكاميرون وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوى والمغرب ومصر البلد المضيف".

ويمثل منتخب مصر فى البطولة الإفريقية للجمباز الفني:

منتخب الرجال

عمر العربى وزياد خاطر وأحمد على ومحمد منتصر وعبد الرحمن عبد الحليم وعلى زهران، ويقودهم فنيًا كلًا من عرفات محمود وشريف جودت.

منتخب الناشئين

مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحى ويحيى محمد زكريا وآسر أيمن الكيكى وعبد الله عبد الحليم، ويقودهم فنيًا كلًا من

محمد عبد الروؤف ومصطفى عمر والمدير الفنى جمال مطر.

منتخب الانسات

جنا هانى وجنا عادل وجنا إبراهيم وزينة إبراهيم ونانسى طمان، ويقودهم فنيًا أمانى جمال ومحمود موسى

منتخب الناشئات

جودى جوهر وسيرين أبوالهدى وشمس على وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام، ويقودهم فنيًا رضوى الجوهرى وعمر إبراهيم والمدير الفنى زكريا محى الدين.

وتعتبر هذه البطولة هى ثانى البطولات الإفريقية التى ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحادين المصرى والإفريقى للجمباز وعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى بعد تنظيم بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعى الشهر الماضي.



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