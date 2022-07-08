وزير الخارجية الأردني يبحث مع الأونروا خطوات توفير الدعم الوكالة

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أهمية التحرك بشكل فاعل لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "الصفدي" بحث خلال اجتماعه، مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الخطوات المستقبلية اللازمة لتوفير الدعم للأونروا وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي، وذلك في إطار العمل والتنسيق المشترك مع الوكالة والشركاء الدوليين والإقليميين.



وجدد الصفدي التأكيد على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.



واستعرض الجانبان خطط الوكالة وما تواجهه من تحديات ضاغطة، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور مع الشركاء، لا سيما في ظل اقتراب انعقاد أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.