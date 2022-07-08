وزير الإنتاج الحربى: التعليم الفنى قاطرة التنمية لمواكبة متطلبات سوق العمل

كتب زكى القاضى

حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على توجيه التهنئة لطلاب مدرستيّ الإنتاج الحربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان وذلك لحلولهم بالمراتب الأولى ضمن العشرة الأوائل الناجحين في امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (التكنولوجيا التطبيقية) بالدور الأول لعام 2022، حيث حل طلبة المدرستين في المرتبة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من بين العشرة الأوائل.

أعرب الوزير "مرسى" عن فخره بالطلاب الخمسة وجهودهم التي جعلت منهم نموذجاً مشرفاً لأنفسهم وأهاليهم وللإنتاج الحربي، مؤكداً على تقديره لمثل هذه الطاقات الشابة التي تعد مثالاً يحتذى به لأبناء جيلهم، كما توجه بالشكر والتقدير لكوادر التعليم الفني وأولياء أمور الطلبة على ما بذلوه من جهد صادق لدعمهم خلال فترة الدراسة ومساعدتهم على النجاح بتفوق، مشيداً بالجهود التي بُذلت لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية ترحبان بإلتحاق الطلبة الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة ممن تنطبق عليهم شروط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لتأهيلهم للعمل الفني في المجالات الصناعية المختلفة، مضيفاً أنه لضمان أعلى كفاءة للعملية التعليمية بالمدرستين يتم قبول (من 50 إلى 60 طالب) فقط في مدرسة السلام سنوياً وحوالي (250) طالب في مدرسة حلوان، مؤكداً على أن التعليم الفنى قاطرة التنمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير "مرسي" أن مدرستيّ الإنتاج الحربي تتميزان بوجود العديد من التخصصات المختلفة التي تناسب الطلاب وفق احتياجات سوق العمل، وتتميزان بوجود بيئة تدريب عملية نظراً لما يملكه قطاع التدريب التابع للوزارة من قاعات ومعامل وورش وفصول دراسية مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا ويتم تحدثيها وتطويرها باستمرار، وإتاحة فرص التدريب الصيفي بمصانع وشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب متابعة الطلاب بعد التخرج ومساعدتهم للحصول على فرص عمل بمصانع الإنتاج الحربي ومختلف الجهات بالدولة، مضيفاً أن الدراسة في مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام باللغة الانجليزية ويحصل خريجوها على شهادتين عند إتمام الدراسة (شهادة دبلوم تكنولوجيا تطبيقية معتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشهادة دبلوم معتمدة من مؤسسة بيرسون البريطانية) في تخصصات (ميكانيكا / كهرباء/ الكترونيات)، أما خريج مدرسة حلوان فيحصل على شهادة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، تركيبات كهربائية، صيانة ميكانيكية، هيدروليكية، كهرباء ومعدات، السباكة والمعالجات الحرارية، إلكترونيات، اللحام وتشكيل المعادن، حاسبات، التبريد والتكييف، نجارة الأثاث، إصلاح وصيانة السيارات، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية).

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على إعتزاز الوزارة بكافة أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات والحرص الدائم على تشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة هذه النجاحات، لافتاً إلى أن الطلبة الأوائل من مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان لهذا العام هم: عبد الرحمن إيهاب أحمد حسين (الأول بمجموع 99.21%) بتخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، روان عمرو شحاته السيد (الثانية بمجموع 98.64%) بتخصص تكنولوجيا الميكانيكا، أحمد ياسر محمد علي سيد أحمد (الرابع بمجموع 97.79%) في تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، رضا محمد محمود محمد أبو طالب (السادس بمجموع 97.64%) بتخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، عبد الرحمن عاطف عباس عبد الرحمن (التاسع بمجموع 97.43%) بتخصص البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بأهمية ربط التعليم بالصناعة وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.