وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية في معرض كلمة ألقتها خلال جلسة مشتركة لوزراء المجموعة " إننى أناشد القادة المتواجدين في جزيرة بالي أن يساعدوا على إنهاء الحرب فى أوكرانيا".

وأضافت إن مسئوليتنا تحتم علينا العمل من أجل إنهاء هذه الحرب بصورة عاجلة ، ويجب علينا تسوية خلافاتنا على مائدة التفاوض ، وليس فى ميدان القتال.

وشددت وزيرة الخارجية الإندونيسية قائلة "إنه يتعين علينا إيجاد سبل للتحرك إلى الأمام وإنهاء هذه الحرب".

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموع العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يعتبر أول اجتماع من نوعه منذ إندلاع الحرب فى أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضى.