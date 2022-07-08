اليوم السابع
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وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:18 م
وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد السكة الحديد -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تستمر وزارة النقل فى استكمال حملة سلامتك تهمنا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، فى إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.
 
وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.
 
وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهى المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

القطارات

السكة الحديد

المزلقانات

المزلقان العشوائية

اليوم السابع بلس



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