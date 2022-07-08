هروب قاضى المحكمة العليا الأمريكية من مطعم بسبب مظاهرات ضد حظر الإجهاض

كتب محمد جمال

أُجبر قاضي المحكمة الامريكية العليا بريت كافانو على التسلل من مطعم لحوم في واشنطن العاصمة الأسبوع الجاري عندما واجهه متظاهرون مؤيدون للإجهاض، وكان “كافانو” يتناول العشاء في مورتون عندما ظهر النشطاء وأخبروا المدير أن يطرده، بعد أسبوعين من كونه الأغلبية التي قلبت قضية “رو ضد وايد”.

وبعد ذلك، أُجبر مستشار المحكمة العليا الامريكية على الخروج من الباب الخلفي، حسبما أفاد موقع "ديلى ميل" ، ومع استمرار الغضب في جميع أنحاء البلاد بسبب قرارات المحكمة الأخيرة بشأن حقوق حمل السلاح والإجهاض.

ويأتي الاستهداف الأخير لكافانو أيضًا بعد أقل من شهر من اعتقال رجل يبلغ من العمر 22 عامًا واتهامه بمحاولة قتل رئيس المحكمة الامريكية العليا اثناء سفره من كاليفورنيا إلى منزله في ماريلاند وتلقيه تهديدات بقتله.

وفي تصريح لـ بولوتيكو، ذكر بيان عن مطعم مورتون: "قاضي المحكمة العليا الموقر كافانو وجميع روّادنا الآخرين في المطعم تعرضوا لمضايقات غير مبررة من قبل المتظاهرين الجامحين أثناء تناول العشاء في مطعم مورتون.

واضاف 'السياسة ، بغض النظر عن حظوتك أو آرائك ، يجب ألا تدوس على حرية الاخرين في التجمع وتناول العشاء".

وتابع 'هناك وقت ومكان لكل شيء، كان الإزعاج الذي حدث على العشاء لجميع عملائنا من منطلق الأنانية فضلا عن خلوه من أي لياقة".

وغردت جماعة ShutDownDC ، وهي مجموعة احتجاجية، بأن كافانو 'تسلل من الباب الخلفي' ، وانتقدت ادارة مطعم مورتون “لترحيبها برجل يكره النساء بوضوح” وفقا لتعبيرهم

وتجمع المتظاهرون إلى حيث منزل القضاة في الأسابيع التي تلت تسريب مسودة الرأي التي أسقطت قضية رو ضد وايد.

وطالب أعضاء في الكونجرس بمزيد من الأمن للأعضاء التسعة في أعلى محكمة.

وتم التوقيع على مشروع قانون الشهر الماضي لتوفير الحماية لأسرهم ، ولكن لا تزال هناك مخاوف على سلامتهم.

وأثار نيكولاس جون روسكي ، 26 عامًا ، من وادي سيمي بكاليفورنيا ، أكبر المخاوف الأمنية من خلال إحضار مسدس وسكين وأدوات سطو إلى منزل كافانو في بداية يونيو ، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون.

وقد دفع بأنه غير مذنب في محاولة قتل قاضٍ فيدرالي في محاكمة من المقرر أن تبدأ في 23 أغسطس.

إذا أدين إذا واجه السجن المؤبد.

ووفقًا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، سافر روسكي من كاليفورنيا إلى واشنطن وشوهد وهو يصل إلى منزل كافانو في منتصف ليلة 8 يونيو ، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس.