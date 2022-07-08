نصائح عند شرائك لحوم العيد.. اختار لونها وردى وبلاش اللى ريحتها نفاذة

فاطمة ياسر

ماذا تفعل عند شرائك لحوم العيد؟ سؤال يتطرق إلى أذهان الكثيرين عند الذهاب لشراء لحوم عيد الأضحى، والسبب أنهم يرغبون في شراء لحوم ذات مذاق جيد، وسليمة وصحية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، بعض النصائح المهمة ومنها:

- عند شرائك للحوم بشكل عام، وللحوم العيد بشكل خاص، عليك اختيار القطعية ذات اللون الوردي الفاتح، لأن هذا اللون يعني أنها آمنة وطازجة، واحذر أن يخدعك البعض باختيار اللحوم ذات اللون الداكنة، أو المائلة للون الأزرق، لأنها تعني أنها تعرضك لنسبة عالية من الهواء.

- أشار التقرير، إلى أن رائحة اللحم تعد النصيحة الأساسية لك عند شرائك للحوم، ولذا ابتعد عن اللحوم المبعوث منها أي نوع من الروائح النفاذة لأنها تعني أنها فاسدة.

- عليك لمس سطح اللحوم، فإذا كان به ألياف وخشن وقاسيا بعض الشيء، فهذا يعني أنها جيدة وطازجة وصالحة للأكل، وابتعد عن اللحوم ذات الملمس الطري واللزج وغير المتماسك لأنها تشير إلى أنها تعاني من الفساد بعض الشيء.

- حاول قدر الإمكان عند شرائك للحوم التخلص من الدهون، والهدف الحفاظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، والحد من التعرض للسمنة أي زيادة الوزن.