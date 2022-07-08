نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة ونحو 200 مليون مستفيد حول العالم

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة عالمية وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع.

ووفقا لموقع رئاسة شؤون الحرمين، أكد السديس، أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف بزيادة عدد اللغات هذا العام لتصل إلى 14 لغة عالمية وهى: (الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأوردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا - الإسبانية - السواحلية - التاميلية - الهندية)، وتم البث من خلال منصة وتطبيق منارة الحرمين بسلالة ونجاح.

#يحدث_الآن.. حجاج بيت الله الحرام يستمعون لخطبة عرفة ويؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة بمشعر عرفات. https://t.co/XgtW0d6p4w — واس العام (@SPAregions) July 8, 2022

وأوضح السديس، أن المشروع هذا العام تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، مما يعكس جهود المملكة العربية السعودية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

وكشف السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق (منارة الحرمين)، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة، مؤكدا استمرار سعي الرئاسة لتسخير أحدث التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها إيصال رسالة الحرمين الشريفين والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين وتقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.