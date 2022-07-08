اليوم السابع
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مصرع "مكوجى" صدمته سيارة سوزكى أثناء سيره بدراجته النارية فى بنها

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:01 م
مصرع "مكوجى" صدمته سيارة سوزكى أثناء سيره بدراجته النارية فى بنها حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى "مكوجى" مصرعه، إثر اصطدام سيارة سوزوكى فان بدارجته النارية بطريق عزبة أبو حسن دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالمخ، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، جراء حادث تصادم.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز بنها لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير "ر ع ا"، 33 سنة، مكوجي، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، بدراجته النارية بطريق عزبة أبو حسن دائرة مركز بنها، اصطدمت به سيارة سوزوكي فان، وفر قائدها هاربا عقب الحادث، وتسبب فى إصابته بنزيف داخلى بالمخ، وتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط السيارة وقائدها "ع ج م"، 49 سنة، سائق، وتحرر حضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

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مكوجى

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