مصدوم وغاضب.. بايدن ينعى شينزو آبى: فقدانه مأساة لليابان ولكل من عرفه

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "مصدوم وغاضب ولديه حزن عميق" لوفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبي ، واصفًا وفاته بأنها "مأساة لليابان ولكل من عرفه".

وأضاف بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء آبي. كنائب للرئيس ، قمت بزيارته في طوكيو ورحبت به في واشنطن. كان نصيرا للتحالف بين بلدينا والصداقة بين شعبينا.

وتابع: "أطول رئيس وزراء ياباني خدمة، سوف تستمر رؤيته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة. قبل كل شيء ، كان يهتم بشدة بالشعب الياباني وكرس حياته لخدمتهم. حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم ، كان منخرطًا في عمل الديمقراطية".

وأشار قائلا: "في حين أن هناك العديد من التفاصيل التي لا نعرفها حتى الآن ، فإننا نعلم أن الهجمات العنيفة غير مقبولة أبدًا وأن العنف باستخدام الأسلحة النارية دائمًا ما يترك ندبة عميقة في المجتمعات المتأثرة به. تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أبعث بأحر التعازي لأسرته".