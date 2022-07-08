محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة عيد الأضحى المبارك على وجه الخصوص والتعامل الفوري معها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.
ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بتكثيف المتابعة اليومية لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر تبوير وتشوين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة بمنع كافة الإجازات خلال فترة العيد وتكثيف الحملات وتناوبها مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وتواصلها مع غرفة عمليات المحافظة للتعامل الفورى وتوفير الدعم المطلوب.
محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناءالجمعة، 08 يوليه 2022 03:15 م
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة عيد الأضحى المبارك على وجه الخصوص والتعامل الفوري معها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.
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