محافظ دمياط تعلن إدراج طريق عزبة البرج ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن ادراج مشروع تطوير طريق عزبة البرج - دمياط بخطة وزارة النقل وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المتضمنة تطوير قرى مركز دمياط .

وذكرت محافظ دمياط، أن الطريق يُعد من أهم المطالب الأساسية للمحافظة لرفع كفاءته وتطويره، وذلك ان تم الانتهاء من أعمال تغطية ترعة الخياطة بتمويل من وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيجرى من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها بشأن الاستعداد للبدء في المشروع، وإضافة المحاور المرورية الجديدة لعدم تعطيل حركة سير المواطنين أثناء اعمال التطوير، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق تلك الاستعدادات من أجل إتمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد له.