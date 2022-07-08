محافظ المنوفية يشدد على المتابعة الدورية لمنظومة النظافة خلال إجازة العيد

فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك للتأكد من رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر العام والجمالي .



وفى هذا الصدد ، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم على متابعته الميدانية لأعمال منظومة النظافة بقرى اصطبارى وشبرا باص وإزالة كافة تراكمات القمامة بها ، لافتا إلى التشديد على رؤساء الوحدات القروية بمتابعة أعمال المنظومة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، فضلا عن رفع ما يزيد عن (20)طن نواتج تطهير بمصرف " شبين الكوم/كفر طنبدى" مع نقل تلك المخلفات أولا بأول إلى المدفن الصحى بكفر داوود ، فيما تم متابعة أعمال صيانة خلية الإنارة والكشافات بعزبة الجبالى وقرية ميت عافية لتحسين الرؤية البصرية ، وفي نطاق حي شرق شبين الكوم ، تم تكثيف حملات النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية وتفريغ صناديق القمامة ورفع تجمعات الأتربة من خلال السيارة المكنسية بكافة الشوارع والميادين العامة بنطاق الحى لإضفاء مظهرا حضاريا بالعاصمة .



كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنظيم حملات مكبرة ويومية لرفع تجمعات القمامة ونواتج الهدم أولا بأول بنطاق المركز ، حيث تم إزالة التراكمات ونواتج التطهير المتواجدة بجسر النعناعية بطريق الأسفلت ( بهواش/دمليج) بزاوية رزين وبترعه الدول شبربلوله وقص وتهذيب الأشجار بمشروع سبل ودهان الأعمدة بمدخل زاوية رزين، فضلا عن متابعة أعمال منظومة النظافة بالورديات الصباحية والمسائية بنواحي منشار عوض بقرية دبركى وسنجرج وفيشا الكبرى وسدود والحامول وبشبشير بطملاى وقريتى تتا وغمرين ، وكذا رفع تجمعات الأتربة من خلال السيارة المكنسية بشوارع المحطة أمام مزلقان السكة الحديد وبورسعيد والجيش بنطاق المدينة ، هذا وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم صيانة كشافات أعمدة الإنارة بنواحي كمشوش والكوم الأحمر و استبدال الكشافات القديمة بأخرى جديدة لتحسين الرؤية البصرية .



وفى الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رفع تراكمات القمامة بكافة الوحدات القروية للوقوف على أخر مستجدات المنظومة وتسريع معدلات الأداء بها حفاظا على الصالح العام ، وتم الإنتهاء من رفع المخلفات ونواتج التطهير بترعة النعناعية أمام كوبرى جزيرة الحجر بنطاق الوحدة المحلية بزاوية الناعورة، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع بكفر السوالمية بدراجيل بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ، فيما تم صيانة أعمدة الإنارة بنطاق الوحدات القروية بساحل الجوابر و دراجيل وترعة الغزالية والتأكد من الوصلات الكهربائية والعوازل حفاظا على أرواح المواطنين .



فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا على إزالة تجمعات القمامة بالطريق السريع وقرية كفر الشيخ إبراهيم ومنشأة دملو بنطاق الوحدة المحلية بعرب الرمل ، فضلا عن رفع المخلفات بطريق مقابر ابنهس ومنطقة المساكن وقرى كفر ابنهس وأبو الحسن بالوحدة المحلية بإبنهس ، فيما تم متابعة منظومة النظافة بطريق بطريق المقابر من قنطرة بجيرم وحتى عملية المياه وطريق داير الرشاح وترعة الساحل بقرية شبرابخوم واشليم و كفر اشليم وشبرا قباله، بالإضافة إلى رفع نواتج التطهير بترعة بحر الفقى بمدخل قرية بطه شبرا وتسوية طريق أم خنان / العجايزة وتمهيد طريق المقابر وطريق مركز شباب ام خنان بإستخدام الجليدر ومعدات الحملة الميكانيكية، كما أشار رئيس المدينة إلى أنه تم صيانة خطوط الإنارة بطريق الجسر وطريق المقابر بالوحدة المحلية بميت برة وصيانة لوحة التحكم الخاصه بالاناره العامه بقرية كفر الشيخ ابراهيم بالوحدة المحلية بعرب الرمل ومراجعة خطوط الانارة العامة بقرية كفر أبو الحسن وقرية كفر المنشى بالوحدة المحلية بإبنهس ، كما تم تركيب لمبات ليد جديدة بطريق مدرسة كفر ابو الحسن الثانوية وتركيب قاطع ثلاثى للوحة الانارة بقرية كفر المنشى وصيانتها ، وكذا صيانة خط الإنارة بطريق الجسر بميت برة ومتابعة أعمال التجميل ودهان البلدورات بشارع العهد الجديد ونافورة سليمان متولي بمدخل المدينة .



فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات أعمال رفع تراكمات القمامة وتسوية الطرق وتمهيدها وصيانة كشافات الإنارة بالوحدات القروية بالخطاطبة وكفر داود بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، وفى بركة السبع،أفاد رئيس الوحدة المحلية عن متابعته لأعمال منظومة النظافة بقرى هورين وأبو مشهور والطريق السريع ومدخل قرية كفر هورين وحتى الحلامشة وتسوية طريق " بركة السبع / الدبايبة وكفر هلال وصيانة أعمدة الإنارة بقرى هورين و كفر نفرة وإصلاح الكشافات الليد بمدخل ميت فارس والغورى وكفر مليج وتم تغيير العوازل وإزالة الوصلات المخالفة حفاظا على أرواح المواطنين .



ومن جانبه أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى أنه بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فقد تم الإنتهاء من رفع كافة نواتج التطهير ببحر سيف بطريق طوخ بنطاق الوحدة المحلية بكفر ربيع ، فضلا عن متابعة أعمال السيارة المكنسية بنطاق المدينة ، مؤكدا على استمرار شن الحملات بنطاق المدينة وبكافة القرى التابعة لها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.







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