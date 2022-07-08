محافظ القليوبية يتفقد المساجد والساحات قبل صلاة عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية قبيل عيد الأضحى المبارك رافقه خلالها الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، لتفقد عدد من الساحات الموجودة أمام المساجد والتي أعدتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلي تفقد عدد من المساجد وذلك للاطمئنان علي تجهيزها وتهيئتها لاستقبال المصلين، غدا السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما شملت الجولة اليوم تفقد عدد من معارض أهلا بالعيد والتي أقامتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لشراء مستلزمات العيد بالإضافة إلي تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ للاطمئنان علي استعداده وتجهيزه لذبح الاضاحي للمواطنين بالمجان.

وبدأ المحافظ الجولة، بتفقد الساحات والمساجد المعدة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك حيث تفقد الساحة المقامة أمام مسجد الأشراف بمنطقة النجدة والساحة المقامة أمام مسجد عبد الفتاح قمر بغرب الاستاد، والساحة الموجودة أمام مسجد الرحمن الرحيم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى الساحة الموجودة أمام مسجد الزعايرة أمام مرور طوخ، وتفقد ساحة مسجد زعزع بجوار مركز شرطة طوخ، وساحة مسجد سيدى حسن الحمصي بمدينة قها، وساحة مسجد سيدى عواض بقليوب، وساحة شارع الرشاح بقليوب وفي مدينة شبرا الخيمة، وساحة مسجد البخاري بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وساحة مسجد الري بكورنيش النيل شبرا الخيمة.

وخلال الجولة وجه المحافظ، رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل علي مدار أيام الأضحى المبارك والتواجد الميداني علي مدار أيام عيد الأضحى وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين غدا بصلاة العيد، والتنسيق مع إدارات المرور لمنع التكدسات المرورية بالشوارع.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد معارض أهلا بالعيد بمدن بنها وشبرا الخيمة، حيث تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة كفر الجزار ومعرض أهلا بالعيد بمنطقة الأهرام ومعرض أهلا بالعيد بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه المعارض يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، مشيرا إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30% ــ 35% فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

كما أجرى محافظ القليوبية، جولة تفقدية للاطمئنان علي حالة النظافة بشوارع عدد من المدن والأحياء من بينها مدن بنها وطوخ وقها وقليوب وشبرا الخيمة، وذلك قبل عيد الأضحي المبارك، للتأكد من خلو الشوارع من القمامة وجميع الإشغالات والتنسيق مع إدارات المرور للعمل علي تسيير الحركة المرورية وانتشار الدوريات الأمنية بالشوارع.

وفي مدينة بنها تفقد المحافظ، منطقة كفر الجزار ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من منطقة كوبري كفر الجزار ومدخل قرية بطا، كما تفقد المحافظ عدد من شوارع مدينة بنها بمنطقة الأهرام وغرب الإستاد ووجه بزيادة عدد صناديق القمامة ورفع أي اشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وخصوصا أمام المساجد وعلي الطرق الرئيسية.

وتابع المحافظ، جولته بمدينة طوخ وقها حيث تفقد الشوارع الرئيسية لمدينة طوخ ومدينة قها ووجه بالعمل علي رفع القمامة أولا بأول والعمل بنظام النوبتجيات 24 ساعة لمنع أي قمامة بالشوارع ووقف إجازات العمال والسائقين والمشرفين خلال أيام العيد لتهيئة الاجواء المناسبة بالشوارع لقضاء أيام العيد.

واستكمل الهجان، جولته بمدينة قليوب حيث تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب، والتي أوشكت علي الانتهاء منها حيث تابع أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى، والتي يبلغ طولها 270 مترا وعرضها 21 مترا، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين، إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية، وتم الانتهاء من تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترا وعرض 16 مترا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك.

وأشار إلى أنه جارى الآن تنسيق الموقع العام للميدان وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

وتابع الهجان الجولة، بتفقد مدينة شبرا الخيمة حيث تفقد دار مناسبات الإدارة المحلية بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه باستكمال تطويرها ورفع مستوى الخدمات بالدار لتقديم مزيد من الخدمات للعاملين بالإدارة المحلية.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بعد انتهاء اعمال الرصف والذي يتم رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي وكاميرات مراقبة وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي هذا وقد تفقد أعمال الرصف التي تمت بالكوبري، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة وسيتم البدء في الطبقة النهائية والسطحية خلال 10 أيام ليتم الانتهاء من تطوير الكوبري، وخلال الجولة وجه بضرورة تمهيد ورصف مطالع ومنازل الكوبري في جميع اتجاهاته من خلال ربط طبقة الرصف الجديدة بطبقة الرصف القديمة لإحداث سيولة مرورية عند صعود أو نزول الكوبري.

وقد وجه "الهجان" بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع أعمال الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

ورافق المحافظ في الجولة كلا من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينه بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينه طوخ، واللواء محمد فوزي رئيس مدينة قها، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، واللواء أحمد علي مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والاشغالات