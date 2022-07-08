محافظ أسوان يهنئ الرئيس نيابة عن الأهالى بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب المحافظ فى برقيته عن خالص التهانى القلبية نيابة عن أبناء وأهالى أسوان ان بكافة فئاتها وأطيافها ، متوجهاً للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية ، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يديم على قيادتها السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لإستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيه خير الوطن والمواطنين.

وبعث محافظ أسوان أيضا ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما وجه اللواء أشرف عطية آسمى التهانى للقيادات الدينية بهذه المناسبة الطيبة والتى نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى .